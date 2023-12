A primeira partida da final do Gauchão de Futsal 2023 será neste domingo (3), a partir das 11h. As equipes da Uruguaianense e da ACBF se enfrentam pelo jogo de ida, no Ginásio Oscar Miranda Schmidt (o Schimitão), em Uruguaiana. O confronto tem transmissão ao vivo pela Rádio Gaúcha e, em imagens, pelo YouTube de GZH.