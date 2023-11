Cantos, faixas e charanga. Finalista do Gauchão de Futsal 2023, a Uruguaianense tem a torcida como um dos trunfos para a decisão. Chamada de Touru — referência ao mascote do clube — a organizada comanda a festa do Ginásio Schmitão e contribui para o ambiente de pressão enfrentado por quem chega em Uruguaiana.