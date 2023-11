Emoção não vai faltar nos dois jogos da final do Gauchão de Futsal 2023. Dos 18 times que iniciaram a competição, restaram apenas dois. De um lado, está o representante da Fronteira Oeste e do outro a grande grife do futsal gaúcho e brasileiro. Uruguaianense e ACBF começam a decidir, neste fim de semana, o Gauchão de Futsal 2023.