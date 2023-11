A Uruguaianense conquistou a vaga para a final do Gauchão de Futsal 2023. Nesta terça-feira (28), a equipe comandada pelo técnico Fabinho Gomes venceu o Passo Fundo por 3 a 0 no tempo normal e, na prorrogação, derrotou o time visitante por 1 a 0 e garantiu um lugar na decisão. Os gols da partida foram marcados por Lion, Caíque e Xitão no tempo normal e Pedro Torres fez o gol da classificação, no tempo extra.