A Uruguaianense é a segunda equipe classificada para a final do Gauchão 2023. O time da Fronteira Oeste precisava vencer o Passo Fundo Futsal (PFF) no tempo normal para forçar a prorrogação. O objetivo foi alcançado com 3 a 0 nos primeiros 40 minutos. No tempo extra, mais uma vitória por 1 a 0, confirmando a vaga.