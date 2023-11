Está definida a primeira equipe finalista do Gauchão de Futsal 2023. Na noite desta segunda-feira (27), a ACBF derrotou o Sercca por 3 a 1, no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa, no segundo confronto da semifinal. O time da Serra aguarda quem avançar do duelo entre Uruguaianense e Passo Fundo, que ocorre nesta terça-feira (28), às 20h.