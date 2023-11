Um grande jogo, digno de uma semifinal de Liga Nacional de Futsal (LNF). Nesta segunda-feira (27), em um duelo de 17 gols, o Atlântico levou a melhor e venceu o Cascavel por 10 a 7, no Ginásio Coopavel. A volta será no dia 4 de dezembro, no Caldeirão do Galo, em Erechim.