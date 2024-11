O Athletico-PR aproveitou o jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão para sair da zona de rebaixamento. No único do campeonato disputado neste fim de semana, o time paranaense venceu o Atlético-MG por 1 a 0, na Ligga Arena, em Curitiba (PR). Tomás Cuello, ainda no primeiro tempo, marcou o gol da importante vitória. O público de 40.935 foi recorde no estádio, superando a marca anterior de 40.666 torcedores.