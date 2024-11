Não adiantou o sábado de secação do torcedor do Juventude. Adversário direto na luta para não cair, o Athletico entrou em campo diante do Atlético-MG, na Ligga Arena. A partida era atrasada da 19ª rodada da Série A do Brasileirão. O time paranaense venceu pelo placar de 1 a 0. O único gol do confronto foi marcado por Cuello.