Antes da segunda partida da semifinal do Gauchão de Futsal, nesta terça-feira (28), ainda martela nas mentes da comissão técnica, dos jogadores e dos torcedores da Uruguaianense, o polêmico lance com o ala Douglas. O atleta ficou caído em quadra após se chocar com o goleiro Queixo, do Passo Fundo, a seis minutos do final do jogo de ida.