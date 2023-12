A final do Gauchão de Futsal terá uma equipe estreante em decisões e outra que acumula taças no armário. A ACBF está em busca da 15ª conquista estadual e, no próximo domingo (3), encara a Uruguaianense, no primeiro duelo pelo título de 2023. A partida será às 11h, no Ginásio Schmitão, e terá transmissão do YouTube de GZH e da Rádio Gaúcha.