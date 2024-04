A Malgi venceu o Santa Cruz Futsal, neste sábado (6) e conquistou a segundo edição da Supertaça Farroupilha Feminina, competição organizada pela Liga Gaúcha de Futsal. Em partida realizada no Ginásio Poliesportivo Arno Frantz, o "Arnão", em Santa Cruz do Sul, a equipe de Pelotas goleou as donas da casa por 9 a 0.