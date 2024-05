Depois de empatar em 3 a 3, jogando em Pelotas, contra o Copagril, de Marechal Cândido Rondon (PR), pela primeira fase da Copa do Brasil feminina, a Malgi ainda não sabe quando fará o jogo de volta. A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) confirmou o adiamento da partida que seria no último sábado, dia 11 de maio, em função das enchentes no Rio Grande do Sul.