Programados para começar no dia 25 de maio, os jogos de todas as divisões e categorias do Gauchão de futsal foram adiados nesta sexta-feira (10), pela Liga Gaúcha de Futsal (LGF). A nova data escolhida pela entidade para o começo das competições será em 22 de junho. Apesar disso, a Liga vai promover uma série de reuniões com os clubes para acompanhar a situação de cada município e região com clube participante no campeonato.