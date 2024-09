Não há quem tenha acompanhado o futsal nos anos 1990 que não se lembre dos gols de Carlos Roberto Castro da Silva. Atualmente com 53 anos, Choco vive da fama que conquistou nas quadras, onde foi campeão da Taça Brasil pela Enxuta, em 1996, e, no mesmo ano, venceu a Copa do Mundo pelo Brasil — com direito a gol na vitória final diante da anfitriã Espanha, por 6 a 4.