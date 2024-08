Maior vencedor Notícia

Penta ou heptacampeão? Entenda quantos títulos de futsal o Brasil já conquistou

Seleção Brasileira retorna às quadras em setembro, para a Copa do Mundo do Uzbequistão, sonhando com mais uma taça mundial

21/08/2024 - 07h00min Atualizada em 21/08/2024 - 16h09min