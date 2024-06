Apesar de uma surpreendente derrota para a Geórgia, quando já estava classificada, na última rodada das eliminatórias da Uefa, Portugal surge para a Copa 2024 como uma das favoritas ao título. O técnico Jorge Braz está no cargo desde 2010 e no Uzbequistão vai ter uma primeira fase complicada: o campeão africano, Marrocos; o campeão da Concacaf, Panamá; e os estreantes do Tadjiquistão.