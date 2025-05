Noite decisiva Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Sábado "recheado" de jogos eliminatórios e decisivos no futsal gaúcho

Além das disputas regionais da Taça Farroupilha, agenda tem estreia do Passo Fundo no Brasileirão e partida do Vélez Camaquã pela Liga Nacional

10/05/2025 - 10h30min