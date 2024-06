A evolução argentina no futsal é evidente. Finalista nas duas últimas edições da Copa do Mundo, sendo campeã na Colômbia, em 2016, e vice na Lituânia, em 2021, a maior rival do Brasil só foi chegar a uma fase eliminatória de Mundial em 2004, em Taipé Chinês. Antes disso, sofria nas fases anteriores. Para 2024, a esperança é se manter no topo.