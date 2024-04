A África definiu neste domingo (21), em Rabat, os seus representantes na próxima Copa do Mundo de futsal: Marrocos, Angola e Líbia. Marroquinos e angolanos já estavam garantidos por terem vencido as semifinais na sexta-feira (19). A última vaga no Mundial saiu da disputa do terceiro lugar entre Egito e Líbia. E nos pênaltis, os líbios surpreenderam.