Agora só restam sete vagas. Em Manágua, na Nicarágua, foram conhecidos nesta quarta-feira (17), os quatro semifinalistas do Campeonato de Futsal da Concacaf - a Confederação das Associações de Futebol das Américas do Norte, Central e do Caribe. Costa Rica, Cuba, Panamá e Guatemala vão para o Mundial do Uzbequistão, em setembro de 2024. As potências Estados Unidos, Canadá e México, ficaram pelo caminho.