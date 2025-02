Seleção Brasileira de futsal é convocada para primeiro torneio após conquista do hexa

Cinco meses depois de derrotar a Argentina em Tashkent, no Uzbequistão, conquistando o hexacampeonato mundial de futsal , o Brasil vai voltar as quadras para abrir a temporada 2025.

Lista de convocados

Além do Brasil, irão participar do torneio as seleções do Afeganistão, da Groenlândia e do Irã. A competição será no formato de grupo único, todos contra todos. O primeiro colocado da fase inicial faz a final contra o segundo, enquanto os outros dois disputam o terceiro lugar.