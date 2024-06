Anfitrião da Copa do Mundo de Futsal, que tem início em 14 de setembro, o Uzbequistão será cabeça-de-chave do Grupo A do torneio, tal como dita a tradição. Quarto país asiático a receber a competição nos 35 anos que a Fifa a organiza, ele sucede a Copa de Hong Kong (1992), de Taipé Chinês (2004) e da Tailândia (2012).