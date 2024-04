Houve um tempo em que os super-heróis eram hegemônicos nas bilheterias. Sem muito esforço, arrecadavam US$ 1 bilhão. Não mais. Depois de 2019, só um filme do subgênero ultrapassou essa marca: Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (Spider-Man: No Way Home, 2021), que a RBS TV exibe da Tela Quente desta segunda-feira (22), às 22h25min.