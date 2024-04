A dica de hoje é para quem curte filmes de super-herói e gostou da coluna desta segunda-feira (15), sobre a polêmica em torno do vindouro Deadpool & Wolverine: Domínio Público (Public Domain), história em quadrinhos criada em 2022 por Chip Zdarsky, pseudônimo do canadense Steve Murray, 48 anos, que despontou como artista de Sex Criminals, feita em parceria com Matt Fraction, e ganhou fama como roteirista do Homem-Aranha, do Demolidor e do Batman. Aqui, ele assume as duas funções, texto e desenho, inclusive as cores, e exibe virtudes em ambas. Repare, por exemplo, na clareza dos diálogos, que conduzem a narrativa sem a necessidade de qualquer recordatório e cujas vozes traduzem as personalidades distintas de cada personagem; e repare também em como, apesar dos traços serem econômicos, há bastante expressividade nos rostos.