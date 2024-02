Como aquecimento para a segunda parte da (provável) trilogia de ficção científica, que tem estreia marcada para 29 de fevereiro, Duna (2021) voltou a cartaz nos cinemas nesta quinta-feira (8). Em Porto Alegre, pode ser visto no Cinemark Barra, na sala IMAX do Cinemark Wallig — a ideal para a proposta imersiva do filme dirigido por Denis Villeneuve — e no GNC Iguatemi.