O Rio Grande do Sul é o segundo Estado com mais registros de desastres naturais nas últimas três décadas, conforme levantamento que considera situações como estiagem, seca, enxurrada, chuva intensa, vendaval, granizo, inundação e alagamento. Junto com o RS estão Minas Gerais e Santa Catarina, primeira e terceira posição no número de registros, respectivamente, conforme o Atlas Digital de Desastres no Brasil, que é a base de dados oficial do país para esse tipo de informação.