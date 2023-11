O governo federal anunciou o repasse de R$ 45,6 milhões para 65 municípios gaúchos atingidos pelas enchentes dos últimos meses. O valor foi antecipado pelo ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, em entrevista na chegada ao Grupo Hospitalar Conceição (GHC), no começo da tarde desta quinta-feira (30). Pimenta explicou que o recurso virá por meio do Ministério do Desenvolvimento Social.