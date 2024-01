A tempestade que assustou os porto-alegrenses na noite terça-feira (16) foi resultado de uma violenta combinação de sistemas meteorológicos. Cada vez mais frequente no Rio Grande do Sul, o encontro de uma zona de baixa pressão com uma massa de ar frio espalhou a chuvarada pela Capital, envolta por rajadas de vento perto de 100 quilômetros por hora.