RS tem alerta de tempestade com chuva de até 100 milímetros

Dois alertas foram emitidos pelo Inmet, com graus de severidade distintos e abrangendo o RS como um todo. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Dois alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta quinta-feira (27) colocam todo o território gaúcho sob risco de tempestade. Com graus de severidade laranja e amarelo, ambos os comunicados são válidos até sexta-feira (28) e indicam a possibilidade de rajadas de vento acima de 60 km/h.

Em vigor desde às 11h, o primeiro alerta tem grau de severidade laranja e indica perigo de temporal na metade norte do RS até as 2h de sexta-feira. O comunicado contempla municípios da Serra, dos vales, das Missões e de toda a área próxima da divisa com Santa Catarina.

Área contemplada no alerta laranja do Inmet. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Nestas áreas, as rajadas de vento podem chegar a 100 km/h, o volume de chuva deve variar entre entre 50 e 100 milímetros e há risco de queda de granizo. Conforme o Inmet, podem ocorrer corte de energia elétrica e alagamentos.

Com grau de severidade amarelo, o segundo alerta entrou em vigor às 9h50min desta quinta e abrange a metade sul do Estado, incluindo municípios das regiões Metropolitana, Central, Fronteira Oeste, Campanha e parte do Litoral Norte. O comunicado é válido até as 23h30min de sexta-feira.

O volume de chuva tende a ser menor nestas regiões, com máximo de 50 milímetros por dia. As rajadas de vento devem variar entre 40 km/h e 60 km/h, com baixo risco de desabastecimento de energia elétrica e alagamentos, aponta o Inmet.

Área do alerta amarelo no Rio Grande do Sul. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Orientações

O Inmet também fornece instruções sobre como agir em caso de transtornos relacionados às condições meteorológicas. Confira abaixo:

Rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas

não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas Veículos: não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda Eletrônicos: evite usar estes aparelhos ligados à tomada