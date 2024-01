Primeiro faltou água e, depois, sobrou, mas o fato é que o clima foi um fator de impacto também nas vendas externas de carne do Rio Grande do Sul em 2023. Os embarques de frango caíram 2,13%, ao passo que os do país tiveram alta de 6,6%. Nas exportações de carne suína, o resultado foi de crescimento, mas os 5,07% ficam abaixo dos 9,8% da média do Brasil. Nos dois resultados, o que aparece, segundo representantes do setor, é o efeito do clima, combinado a questões econômicas puxada pelos efeitos do tempo.