O Brasil vem ano a ano ganhando mais espaço na exportação de ovos, tornando-se um importante fornecedor da proteína para os principais mercados consumidores mundiais. O Rio Grande do Sul mais do que dobrou o embarque de ovos ao Exterior em 2023, com alta de 130% até novembro na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas você sabe como eles são transportados?