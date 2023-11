Com praticamente todo o perímetro urbano embaixo d'água, São Sebastião do Caí, no Vale do Caí, contabiliza 315 pessoas desabrigadas e cerca de outras 80 esperando resgate na manhã desde domingo (19). De acordo com a prefeitura, o Rio Caí alcançou a cota de 16 metros durante a madrugada, o maior registro na história do município.