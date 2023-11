As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, especialmente na Metade Norte, entre a noite de sexta-feira (17) e a madrugada de sábado (18) já deixaram ao menos quatro mortes. Os óbitos mais recentes foram confirmados na manhã deste domingo (19), em Coqueiros do Sul, município próximo a Passo Fundo, no Norte, e em Vila das Flores, na Serra. Outras duas pessoas, entre elas, uma criança, seguem desaparecidas.