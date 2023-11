Um homem, que não teve sua identidade divulgada, está desparecido após o veículo que ele conduzia ser levado pelas águas do Rio das Antas na RS-437, entre Antônio Prado e Vila Flores. Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar de Veranópolis, que foi acionado por volta das 8h10min deste sábado (18), outros dois homens também estavam no mesmo automóvel e conseguiram sair. Eles não tiveram ferimentos.