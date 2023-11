A elevação do Rio Caí, em Montenegro, causou transtornos na ERS-240 e para moradores.

Conforme o pelotão do Comando Rodoviário da Brigada Militar de Montenegro, desde a madrugada, há bloqueio total entre os KM 31 e 28, nos dois sentidos da pista, devido à sobreposição de água, especialmente, no Km 29. O motorista Volnei Flores, que buscaria passageiros no município registrou imagens da água sobre a pista no começo da manhã deste domingo (19).