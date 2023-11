O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite afirmou, no início da tarde deste sábado (18), que as projeções da Defesa Civil do Estado mostram chance de elevação rápida de rios em diversas regiões nas próximas horas, mas especialmente do Rio Taquari. O volume de chuva foi intenso no Estado desde a noite de sexta-feira (17), causando novas cheias e alagamentos.