O corpo do homem, que estava desaparecido após ter o carro levado pela força água, foi encontrado em Vila Flores. Segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários de Antônio Prado, a vítima foi encontrada ainda no sábado, por volta das 18h30min, a 13 metros de profundidade, no Rio da Prata, pela equipe da Companhia Especial de Busca e Salvamento (Cebs) de Porto Alegre. A identidade ainda não foi divulgada pela polícia.