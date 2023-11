A atualização mais recente divulgada pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) aponta que três dos cinco sistemas de abastecimento de água de Caxias do Sul estão inoperantes no início da noite deste sábado (18). Assim, a estimativa é de que 45% do município está sem água. Os motivos são alagamentos e falta de energia elétrica.