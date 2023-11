Os sistemas de abastecimento de água de Caxias do Sul estão inoperantes neste sábado (18) devido a alagamentos e falta de energia elétrica. De acordo com o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), apenas o sistema Samuara está em funcionamento. Ele atende parte de Forqueta e parte do bairro Desvio Rizzo. Os demais bairros e distritos de Caxias podem ficar desabastecidos. Não há previsão para a retomada do fornecimento.