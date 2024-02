Planejar os próximos passos da vida, sonhar e ter objetivos são prazeres de qualquer pessoa. Para algumas, porém, projetar a vida que deseja para 2024 tornou-se ainda mais especial. É o caso de quem foi transplantado e, com isso, recebeu uma nova oportunidade. GZH conversou com pessoas que, após transplantes no final de 2023, iniciaram este ano sem as limitações e ameaça de morte que um órgão com insuficiência traz.