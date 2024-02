O número de transplantes de órgãos no Rio Grande do Sul voltou aos patamares pré-pandemia em 2023 após anos de números impactados pela pandemia de covid-19. Entre as causas, estão a diminuição dos riscos de contaminação e a redução de sobrecarga dos hospitais, fatores ressaltados nos anos de 2020, 2021 e 2022. A análise é do coordenador da Central de Transplantes do Rio Grande do Sul, Rafael Ramon.