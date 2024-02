A PF utilizou dados de registros de celulares e de entrada e saída do Palácio da Alvorada para confirmar o relato do tenente-coronel Mauro Cid, que revelou a existência de uma minuta golpista em sua delação premiada. Conforme a investigação, no dia 19 de novembro de 2022, 20 dias após o segundo turno da eleição que resultou na vitória de Lula, Bolsonaro recebeu na residência oficial da Presidência da República o assessor da presidência para assuntos internacionais, Filipe Martins, o advogado Amauri Saad e o padre José Eduardo de Oliveira e Silva para uma reunião. As informações são do portal g1.



Os registros de movimentação no Palácio do Alvorada e os dados das Estações Rádio Base (ERB) possibilitaram à corporação reforçar o relato de Cid e adquirir mais informações sobre os envolvidos nas discussões acerca da minuta do decreto, bem como os métodos de comunicação utilizados por eles.