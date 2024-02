As ameaças golpistas do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) também foram feitas antes da reunião ministerial do dia 5 de julho de 2022, uma das provas que levaram à deflagração da Operação Tempus Veritatis na última quinta (8). Bolsonaro e seus aliados começaram ainda em 2021 a ameaçar o processo eleitoral, ao mesmo tempo em que defendiam a introdução do voto impresso com críticas às urnas eletrônicas.