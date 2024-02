Em um vídeo publicado nas redes sociais na segunda-feira (12), o ex-presidente Jair Bolsonaro convocou um ato para o próximo dia 25 na Avenida Paulista, em São Paulo, com o argumento de que quer usar a ocasião para se defender, em meio às investigações da Polícia Federal (PF). O assessor e advogado do ex-presidente, Fabio Wajngarten, confirmou a realização do evento.