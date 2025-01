Campanha pretende arrecadar dinheiro para restauração da Catedral de Passo Fundo; saiba como ajudar

Uma campanha busca arrecadar mais de R$ 1 milhão para a revitalização da Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida de Passo Fundo, no norte gaúcho, foi apresentada nesta quinta-feira (16), à imprensa.

O objetivo é preservar um dos maiores patrimônios culturais e religiosos do município. A ação faz parte das comemorações do Jubileu de Brilhante da Catedral, que celebra 75 anos de história em 2025.

Envolver diretamente os moradores na restauração, foi a estratégia do grupo responsável, como destacou o arquiteto Eduardo Rossatto.

— Criamos uma campanha que transmite um senso de pertencimento , algo que é essencial para todos nós. A reforma será realizada em etapas e, conforme as doações forem chegando, as obras avançarão — explicou.

Restauração dos vitrais

— O processo de restauração dos vitrais é muito detalhado e exigente . Começa com o desenho e a pintura de cada pedaço de vidro. Devido à sua idade, esses vitrais precisam ser revitalizados para garantir que sua beleza seja preservada por muitos anos. Já a restauração e pintura das paredes internas e externas, incluindo a fachada frontal e torres, também será realizada com extremo cuidado — afirmou Dom Rodolfo Luís Weber, Arcebispo Metropolitano.

Etapas das obras

O valor total estimado para a reforma completa é de R$ 1,6 milhão, com a previsão de que as obras se estendam por dois anos, ou até que as doações necessárias sejam recebidas.