O torcedor do Juventude pode comemorar! O Papo está de volta à Serie A do Campeonato Brasileiro e vai desbravar novamente o país do futebol. Em terras cearenses, a trajetória do alviverde na Série B renderia um belo cordel, com tom dramático. Não foi fácil esta reta final de Série B, mas lembrar nunca é demais, desistir jamais! Agora é só festa! Sabe por quê? É o Brasil inteiro falando, olha o Juventude aí, Tchê!