Ansiedade é a palavra que pode definir a torcida do Juventude na tarde deste sábado (25). Reunidos em bares nas proximidades do Estádio Alfredo Jaconi, os torcedores acompanhavam atentos aos 90 minutos que podem definir a vaga do Juventude na série A de 2024. Desde o início da tarde, a torcida canta e anima o time, mesmo que de longe.