O Juventude está de volta à Série A. Está em seu lugar. E não retornou por acaso. O Juventude é um clube que sabe aproveitar as oportunidades. Foi assim na Era Parmalat, quando surfou naquela onda de investimento no futebol e aproveitou também para melhorar sua estrutura. Vieram tempos bicudos, uma queda até a Série D e a escalada de volta. Por trás do sucesso do campo, houve a evolução na estrutura.