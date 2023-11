Subir para a elite do futebol brasileiro traz uma mistura de sentimentos, mesmo que não sejam na mesma dosagem. O primeiro reside na imensa alegria de voltar a figurar entre os 20 principais clubes do país. Atrelado ao retorno está a preocupação de realizar uma reengenharia financeira. Afinal, o orçamento mais do que dobrará. É o caso do Juventude, que bateu o Ceará e está de volta à Série A.